Армения обвинила Азербайджан в затягивании процесса возвращения военнопленных

Азербайджан затягивает процесс возвращения армянских военнопленных на родину, постоянно предъявляя Армении новые условия и требования. Об этом заявил уполномоченный Армении по правам человека Арман Татоян в беседе с председателем подкомиссии по вопросам безопасности и обороны Европейского парламента Натали Луазо, сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Он обвинил Азербайджан в многочисленных нарушениях норм международного права. По его словам, азербайджанские власти намеренно продолжают удерживать у себя армянских пленных, которых называют террористами и диверсантами. Это делается, чтобы выиграть время и добиться еще больших уступок с армянской стороны, добавил омбудсмен.

Материалы по теме В чем сила? Как поражение в войне за Нагорный Карабах изменило расклад сил в армянской политике Конец метаниям. Армения устала от Пашиняна. Восстановит ли страна прежние отношения с Россией после выборов?

Он предоставил Луазо факты совершения Азербайджаном противоправных действий против армянских военных и гражданских лиц. Среди них — обстрелы Вооруженными силами Азербайджана армянских позиций на границах, нарушение прав и свобод армянских пленных в Баку, а также совершенные во время боевых действий в Нагорном Карабахе обстрелы гражданских объектов Армении. Татоян подчеркнул, что стране необходима помощь мирового сообщества и профильных международных организаций.

В итоге стороны договорились укрепить сотрудничество в сфере защиты прав человека.

Ранее депутат армянского парламента Наира Зограбян заявила, что контактировала с главой азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Самедом Сеидовым по вопросу возвращения пленных. В разговоре с коллегой он заявил, что Баку считает захваченных в плен армянских военнослужащих террористами и готов вести диалог по их освобождению только после согласия Еревана подписать мирный договор.

По данным правозащитников, в Азербайджане остаются около 200 армянских военнопленных после конфликта в Нагорном Карабахе.