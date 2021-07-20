Азербайджан назвал территориальные претензии к Армении бредом

Азербайджан не имеет территориальных претензий к соседним странам и не желает развязывать войну в регионе. Об этом заявила глава пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает Telegram-канал «Кавказское бюро».

Представитель внешнеполитического ведомства назвала бредом заявления армянской стороны об исторически сложившихся территориальных претензиях Азербайджана к своим соседям. По ее словам, Баку, в отличие от Еревана, уважает территориальную целостность других государств и стремится поддерживать мирное развитие региона.

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Восстановление собственной территориальной целостности Азербайджаном не говорит о его желании развязывать новые войны в регионе, добавила пресс-секретарь. Армения же, будучи самой маленькой и довольно слабой в плане обороны страной в регионе, в своей внешнеполитической деятельности руководствуется «историческими иллюзиями», считает Абдуллаева.

17 июля исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на совместном брифинге с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Ереване заявил, что согласно полученной из неофициальных источников информации, Азербайджан намеревается снова развязать войну в Нагорно-Карабахской республике (НКР). По его словам, подобные действия не позволяют начать работы по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.

Ранее Армения также раскритиковала открытие в Баку Парка трофеев. Представленные в нем экспонаты военной техники связаны с последней войной в НКР. В Ереване отметили, что открытие парка демонстрирует плохое отношение к погибшим, без вести пропавшим и пленным во время эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года. В Баку однако считают, что такими заявлениями Армения стремится подорвать дипломатический успех Азербайджана.