Раскрыто состояние раненного при обстреле Азербайджаном армянского главы общины

Состояние раненного во время обстрела Вооруженными силами Азербайджана главы общины Ерасх Радика Огикяна нормализовалось. Его состояние раскрыли журналисты Telegram-канала «Sputnik Армения».

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После получения ранения в плечо Огикян был прооперирован и сейчас находится в больнице под наблюдением врачей. Сколько он там пробудет, пока неизвестно, рассказал его родственник.

Ранее Министерство обороны Армении сообщило о стрельбе из минометов на границе с Азербайджаном. По информации ведомства, обстрел армянских позиций около села Ерасх начался 17 июля в 18:40 по местному времени (17:40 по московскому). Азербайджанские военные применяли огнестрельное оружие различного калибра, в том числе и минометы, заявили в министерстве. Стрельба продолжалась до двух часов ночи следующего дня.

9 ноября 2020-го Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, договорились обменяться пленными и телами погибших, Баку занял три спорных района, а в регион были направлены российские миротворцы. Азербайджан расценил итоги войны как победу.

Несмотря на это обе стороны конфликта расценивают ситуацию в регионе как напряженную. В приграничных районах двух стран периодически возникают локальные столкновения, связанные в неразрешенным вопросом демаркации границ и разминирования территорий.