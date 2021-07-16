В сети опубликованы редкие кадры боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года

В сети опубликованы редкие кадры боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Видео корректировки огня азербайджанского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по армянским позициям опубликовано в Telegram-канале «Военный обозреватель».

На записи видно, как беспилотник Вооруженных сил (ВС) Азербайджана нанес два удара по армянским войскам. После первого удара военнослужащие Армении попытались вызволить раненых, однако затем последовал еще один выстрел.

Ранее в сети появилась видеозапись уничтожения артиллерийских орудий армянских войск военными Азербайджана. В доказательство этого утверждения Министерство обороны Азербайджана обнародовало кадры ударов, снятые с беспилотников.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Азербайджан, Армения и Россия не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны азербайджанская сторона вернула себе ряд территорий, утраченных в начале 1990-х годов.

После подписания трехстороннего заявления в Армении разгорелся политический кризис. Армяне считают предательством тот факт, что по документу часть территорий региона отошла Азербайджану. Оппозиция с тех пор регулярно требовала отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, указывая, что власти скрывали реальную ситуацию на фронте и не предотвратили войну.

Пашинян в ответ утверждал, что его совесть чиста, а неудачи войны кроются в поставке Россией некачественных оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер».