МИД России прокомментировал эскалацию на границе Азербайджана и Армении

Россия обеспокоена эскалацией напряженности на отдельных участках азербайджано-армянской границы. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Она прокомментировала регулярно происходящие на приграничных территориях обстрелы между военнослужащими Азербайджана и Армении. По ее словам, они не только препятствуют нормализации отношений двух стран, но и ведут к гибели военных и гражданских лиц. Озабоченность российской стороны также вызывает подрыв стабильности в регионе, отметила она.

Материалы по теме В чем сила? Как поражение в войне за Нагорный Карабах изменило расклад сил в армянской политике Конец метаниям. Армения устала от Пашиняна. Восстановит ли страна прежние отношения с Россией после выборов?

Захарова призвала воздержаться от силовых методов и подчеркнула необходимость урегулирования конфликтов исключительно политико-дипломатическими мерами.

Пресс-секретарь также выразила соболезнования родным и близким погибшего в результате перестрелки армянского военнослужащего и пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим в ходе приграничных инцидентов.

Ранее Министерство обороны Армении сообщило о стрельбе из минометов на границе с Азербайджаном. По информации ведомства, обстрел армянских позиций около села Ерасх начался 17 июля. Азербайджанские военные применяли огнестрельное оружие различного калибра, в том числе и минометы, заявили в министерстве. Стрельба продолжалась до двух часов ночи следующего дня.

14 июля армянский военный погиб после перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Министерстве обороны Армении заявили, что военные Азербайджана пытались организовать продвижение боевых позиций с использованием инженерной техники. Отмечается, что в ходе перестрелки азербайджанская сторона также понесла потери.

9 ноября 2020 года Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Несмотря на это, обе стороны конфликта расценивают ситуацию в регионе как напряженную. В приграничных районах двух стран периодически возникают локальные столкновения, связанные в неразрешенным вопросом демаркации границ и разминирования территорий.