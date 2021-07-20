Песков раскрыл подробности о переговорах Путина и Алиева

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл подробности о переговорах российского лидера Владимира Путина и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева в Кремле. Он сообщил об этом ТАСС.

Песков отметил, что российско-азербайджанские переговоры в Кремле завершились.

Встреча длилась около двух часов. Президенты обсудили вопросы экономического сотрудничества, борьбы с коронавирусом, совместное производство вакцин, а также урегулирование нагорнокарабахского конфликта. Путин также поздравил своего визави с праздником Курбан-байрам.

18 июля Алиев счел территориальный конфликт в Нагорном Карабахе завершенным и призвал армянское руководство вступить в мирные переговоры. По словам политика, Баку выполнил все требования резолюции Совета Безопасности ООН относительно урегулирования ситуации и положил конец противостоянию в регионе.

9 ноября 2020-го Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, договорились обменяться пленными и телами погибших, Баку занял три спорных района, а в регион были направлены российские миротворцы. Азербайджан расценил итоги войны как победу.