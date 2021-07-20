Путин заявил о большом потенциале отечественной авиации

Отечественная авиация обладает большим потенциалом, авиастроительная отрасль создает конкурентоспособную технику, заявил президент России Владимир Путин на открытии XV Международного авиакосмического салона МАКС. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 20 июля.

Он отметил, что в распоряжении авиакомпаний есть лайнер Superjet, а скоро появится новейший магистральный самолет МС-21. «На нынешнем авиасалоне впервые представлена его модификация с отечественным двигателем ПД-14», — рассказал глава государства.

По словам Путина, будущее российской авиационной отрасли — за применением искусственного интеллекта и беспилотными летательными аппаратами.

В ходе мероприятия президент осмотрел модель первого российского легкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения. По информации агенства, самолет сможет развивать сверхзвуковую скорость. Кроме того, он обладает малой радиолокационной заметностью.