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Путин рассказал о будущем российской авиации

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Беспилотники, роботизированные комплексы, искусственный интеллект — это будущее авиации, рассказал президент России Владимир Путин в ходе выступления на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 20 июля.

Глава государства отметил, что представленные на авиакосмическом салоне модели наглядно демонстрируют большой потенциал российской авиации. «Наше авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику», — сказал он.

По его словам, в ближайшее будущее на маршруты выйдет новейший магистральный самолет МС-21. «За этим самолетом последует региональный Ил-114-300, легкий многоцелевой самолет "Байкал", а также новые вертолеты, которых давно ждут», — рассказал президент.

МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля. В работе авиасалона планирует принять участие в очном и дистанционном форматах 291 зарубежная компания из 56 стран.

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