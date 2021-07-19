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Путин осмотрит авиатехнику на открытии МАКС-2021

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Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Президент России Владимир Путин посетит церемонию открытия авиационно-космического салона МАКС-2021, которая состоится 20-го июля в подмосковном Жуковском, и осмотрит образцы отечественной авиатехники. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также в сообщении говорится о планах президента провести совещание по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения.

Ранее концерн «Техмаш» заявлял, что впервые покажет на авиасалоне МАКС-2021 неуправляемую авиационную ракету С-13Б повышенной эффективности. В Объединенной авиастроительной компании (ОАК, является частью госкорпорации «Ростех») рассказывали о плана в первый день работы авиасалона представить принципиально новый российский военный самолет.

В этом году МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля. В сообщении на сайте Кремля отмечается, что в работе авиасалона планирует принять участие в очном и дистанционном форматах 291 зарубежная компания из 56 стран, на площадке салона будут непосредственно представлены 89 экспонентов.

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