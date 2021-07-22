Еще двое азербайджанцев подорвались на мине в Карабахе

Двое азербайджанских строителей подорвались на противопехотной мине во время проведения земляных работ в Ходжалинском районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан» со ссылкой на местную прокуратуру.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 21 июля. Строители получили травмы средней степени тяжести и были экстренно госпитализированы. Местные власти уже инициировали расследование по факту случившегося. О возбуждении уголовного дела против армянских властей или военнослужащих пока не сообщается.

Ранее стало известно, что азербайджанская съемочная группа из представителей разных агентств и телеканалов подорвалась на противотанковой мине в Карабахе во время работы над сюжетом в районе села Сусузлуг. Погибли два человека: оператор канала АзТВ Сирадж Абишов и сотрудник информагентства АзерТАДЖ Магеррам Ибрагимов (Алиоглу). Несколько человек получили тяжелые травмы.

Позже Баку смог заполучить от Еревана карты минных полей в Агдамском районе в обмен на освобождение 15 военнопленных. Передача прошла на азербайджано-грузинской границе при содействии грузинских посредников.