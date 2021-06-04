Азербайджан обвинил Армению в гибели двух журналистов в Карабахе

Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило власти Армении в гибели двух своих журналистов из-за подрыва противотанковой мины в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха в пятницу, 4 июня. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Как уверяют дипломаты, мина, которая сдетонировала под автомобилем съемочной группы, была установлена армянской армией при отступлении из региона. «Армянская сторона продолжает представлять серьезную угрозу жизни и безопасности как для военных, так и для гражданского населения», — говорится в сообщении.

В министерстве также призвали мировое сообщество «не закрывать глаза» на нарушение Ереваном международного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года. Отмечается, что по факту гибели сотрудников прессы было возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что азербайджанская съемочная группа из представителей разных агентств и телеканалов подорвалась на мине в Карабахе во время работы над сюжетом в районе села Сусузлуг. Погибли два человека: оператор канала АзТВ Сирадж Абишов и сотрудник информагентства АзерТАДЖ Магеррам Ибрагимов (Алиоглу). Несколько человек получили тяжелые травмы.

Территориальные споры между Ереваном и Баку обострились после завершения конфликта в Нагорном Карабахе, когда Азербайджану отошли несколько спорных районов. В частности, в начале мая минобороны Армении зафиксировало продвижение азербайджанских солдат вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей. Баку завил об активизации армянских диверсионных групп в приграничных областях.