Азербайджанские журналисты подорвались на мине в Нагорном Карабахе

Азербайджанские журналисты подорвались на противотанковой мине и погибли во время работы над сюжетом в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан» и публикует кадры с места происшествия.

Подрыв произошел в Кельджабарском районе, который находится под контролем Азербайджана. Съемочная группа из представителей разных государственных СМИ ехала на военном грузовике в село Сусузлуг. Погибли два человека: оператор канала АзТВ Сирадж Абишов и сотрудник информагентства АзерТАДЖ Магеррам Ибрагимов (Алиоглу).

В машине также находились режиссер телеканала АзТВ Эмин Мамедов, водитель и сопровождавший их местных житель, они получили травмы. Начнется ли расследование по данному факту, не сообщается.