Азербайджан сообщил о перехвате беспилотника на границе с Арменией

Министерство обороны Азербайджана сообщило о перехвате беспилотника Вооруженных сил Армении на границе двух стран. Об этом говорится на сайте ведомства.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был обнаружен в Кельбаджарском районе Азербайджана и приземлен специальными техническими средствами.

В ведомстве уточнили, что перехвачен был беспилотник типа «Грифон-12».

29 мая Азербайджан согласился с предложением России о создании трехсторонней комиссии по демаркации и делимитации границы с Арменией.

План по разведению вооруженных сил обеих стран и началу процесса уточнения границ поступил Азербайджану и Армении от сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе России. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что готов к сотрудничеству в рамках инициативы, но подчеркнул, что для этого Азербайджану придется отвести свои войска из региона.

Территориальный спор между Ереваном и Баку обострился после завершения конфликта в Нагорном Карабахе. В начале мая Министерство обороны Армении зафиксировали продвижение азербайджанских военных вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей. В Азербайджане назвали действия своих солдат корректными и оправданными в рамках процесса уточнения границ.