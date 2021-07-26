В Армении создадут комиссию по расследованию войны в Карабахе

Власти Армении создадут комиссию по расследованию 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Об этом заявил вице-спикер парламента республики Ален Симонян, пишет «Sputnik Армения».

О принятом решении он рассказал после встречи парламентариев с исполняющим обязанности премьер-министра страны Николом Пашиняном.

По словам Симоняна, в комиссию войдут не только депутаты парламентских партий, но и представители политических сил, не присутствующих в Национальном собрании Армении. В качестве основных кандидатов для участия в комиссии будут рассмотрены партии, чьи руководители уже встретились с Пашиняном.

В ноябре 2020 года Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, договорились обменяться пленными и телами погибших, а в регион были направлены российские миротворцы. Несмотря на это, на армяно-азербайджанской границе по-прежнему возникают локальные столкновения, связанные в неразрешенным вопросом демаркации границ и разминирования территорий.