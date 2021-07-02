В Армении рассказали о запугивании жителей Карабаха

Уполномоченный по правам человека в Армении Арман Татоян обвинил власти Азербайджана в запугивании мирных жителей Нагорного Карабаха. Об этом пишет «Sputnik Армения».

Омбудсмен рассказал, что в последнее время жителям Карабаха поступают звонки с азербайджанских номеров. Неизвестные предлагают армянам продать свои квартиры и магазины, угрожая расправой.

Данные армян, как утверждает чиновник, азербайджанцы берут в том числе со страниц в социальных сетях. Он призвал жителей удалить или скрыть в соцсетях свои телефонные номера, адреса и другую персональную информацию, а также не отвечать на подозрительные звонки.

По мнению Татояна, таким образом Баку пытается «посеять панику» среди жителей Карабаха. Он также назвал подобные действия проявлением политики этнических чисток, которая реализуется Азербайджаном в отношении коренного населения в регионе.

25 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что считает завершенным военный конфликт в Нагорном Карабахе, и отказался от переговоров с Арменией по этому вопросу. По его мнению, сейчас стороны находятся в «состоянии постконфликтного развития».

Ранее Татоян обвинил Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в торговле людьми. Он объяснил, что политики удерживают армянских военнопленных в качестве заложников, чтобы обменять их на карты заминированных территорий, перешедших под контроль Азербайджана по итогам войны в Карабахе.