Азербайджан предложил Армении подписать мирный договор

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку предлагает Еревану подписать мирный договор. Об этом он рассказал в интервью Гостелевидению Азербайджана, передает ТАСС.

«Мы отправили в Армению повестку — мирное соглашение. Пусть говорит, что не хочет, пусть говорит, что отказывается. Я много раз говорил, говорю: мы готовы, давайте начнем переговоры. Война окончена? Окончена. Ты хочешь мира, Армения? Как будто хочешь. Тогда почему бы не подписать мирное соглашение? Признайте нашу территориальную целостность, подпишите мирное соглашение и решите вопрос делимитации границ. В этом отношении наша повестка дня соответствует повестке дня Европейского союза, Турции и России», — сказал он.

22 июля официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена эскалацией напряженности на отдельных участках азербайджано-армянской границы. Она обратила внимание на регулярные перестрелки между военнослужащими Азербайджана и Армении на приграничных территориях и подчеркнула, что такая напряженная остановка препятствует нормализации отношений двух стран.

Ранее Министерство обороны Армении сообщило о стрельбе из минометов на границе с Азербайджаном. По данным ведомства, обстрел армянских позиций около села Ерасх начался 17 июля. В министерстве заявили, что азербайджанские военные применяли стрелковое оружие и минометы различного калибра.