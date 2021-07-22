В Азербайджане вынесли приговор армянским военнопленным

Суд в Азербайджане приговорил 13 армянских военнопленных к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Они проходили обвиняемыми по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, в частности, о терроризме, его финансировании, незаконном пересечении границы и участии в преступном сообществе.

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Прокуратура запросила для каждого подсудимого семь лет лишения свободы. После отбытия наказания все 13 человек будут принудительно депортированы из страны. Сами военнопленные вины не признали и обратились с просьбой к суду оправдать их.

Ранее депутат парламента Армении Наира Зограбян заявила, что контактировала с главой делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы Самедом Сеидовым по вопросу возвращения пленных. В разговоре с коллегой он заявил, что Баку считает захваченных в плен армянских военнослужащих террористами и готов вести диалог по их освобождению только после согласия Еревана подписать мирный договор.

3 июля при посредничестве российской стороны в Армению вернулись 15 пленных. В сообщении правительства говорилось, что в свою очередь армянская сторона в передала Азербайджану карты минных полей в Физулинском и Зангиланском районах Нагорного Карабаха,.

9 ноября 2020-го Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, договорились обменяться пленными и телами погибших, а в регион были направлены российские миротворцы. По данным правозащитников, сегодня в Азербайджане остаются около 200 армянских военнопленных.

