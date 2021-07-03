Баку передал Еревану пленных в обмен на карты минных полей в Карабахе

Баку передал Еревану 15 армянских пленных в обмен на карты минных полей в Физулинском и Зангиланском районах Нагорного Карабаха, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Азербайджана.

92 000 противотанковых и противопехотных мин оказались на предоставленных Азербайджану картах .

«Выражаем благодарность Рустаму Мурадову, командующему российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджанской Республики, за его посредническую роль в реализации гуманитарной инициативы по получению минных карт», — говорится в сообщении ведомства.

В заявлении также указано, что получение минных карт сможет спасти десятки тысяч граждан Азербайджана и ускорит реализацию проектов строительства и реконструкции, инициированных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на освобожденных территориях, а также процесс возвращения вынужденных переселенцев.

В качестве гуманного шага азербайджанская сторона передала Армении 15 человек армянского происхождения, приговоренных решением суда к лишению свободы, и срок назначенного наказания которых истек МИД Азербайджана

Когда наступит мир

1 июня председатель парламентской комиссии по внешним отношениям Армении Рубен Рубинян назвал признание статуса Нагорного Карабаха условием для подписания мирного соглашения с Азербайджаном. По его мнению, на такой шаг Баку должен пойти на основании волеизъявления армянского народа.

Рубинян подчеркнул, что помешать властям Азербайджана осуществить свои планы в отношении региона помогут российские миротворцы и констатировал фактическое отсутствие подвижек в урегулировании конфликта.

Сам Алиев в июне отказался от переговоров с Арменией по конфликту в Карабахе. Президент Армении посчитал конфликт завершенным и заявил, что сейчас обе стороны находятся «состоянии постконфликтного развития». Он пояснил, что трехстороннее заявление между Арменией, Азербайджаном и Россией регулирует не только проблемы прекращения огня, но и «многие другие вопросы», связанные с регионом.

В связи с этим здесь нет ничего для обсуждения Ильхам Алиев О переговорах по Нагорному Карабаху

Прекращение огня и напряженная ситуация

9 ноября 2020-го года Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Страны остались на занятых позициях, договорились обменяться пленными и телами погибших, Баку занял три спорных района, а в регион были направлены российские миротворцы. Азербайджан расценил итоги войны как победу.

Однако даже после подписания соглашения и Армения, и Азербайджан расценивают ситуацию в регионе как напряженную. Периодически в приграничных районах двух стран периодически возникают локальные столкновения, связанные в неразрешенным вопросом демаркации границ и разминирования территорий.

Ереван также обвиняет Баку в нежелании возвращать на родину армянских военнопленных в соответствии с договором. Азербайджанские власти в свою очередь отвергают большинство соответствующих требований Армении, утверждая, что пленные военные занимались диверсиями и терроризмом.

