Эксперт назвал причины отказа Армении от мирного договора с Азербайджаном

Армения отказывается подписывать мирный договор с Азербайджаном, чтобы выиграть время и воспрепятствовать процессу демаркации границы между двумя странами. Такое мнение высказал военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с NEWS.ru.

По его словам, изначально армянское правительство заявляло о необходимости подписания договора, однако теперь изменило тактику и перешло к активным вооруженным провокациям на приграничных территориях двух стран.

Эксперт подчеркнул, что это было сделано с целью втянуть Вооруженные силы Азербайджана в локальные столкновения и пограничные перестрелки. Такой подход позволит Армении занять «позицию жертвы» и обратиться за помощью к иностранным партнерам, в частности, России или Франции.

Коротченко убежден, что такая тактика «тупиковая и бесперспективная», так как она не возымеет должного воздействия на процесс урегулирования конфликта в регионе. Он добавил, что позиции России и Азербайджана по мирному соглашению во многом совпадают. Обе страны осознают необходимость делимитации и демаркации границ ради снижения напряженности и сведения к минимуму вооруженных столкновений в приграничных районах.

«Делать это надо в спокойном режиме по советским топографическим картам, которые были выпущены в 1970-1980 годах. Они позволяют достаточно точно установить линию прохождения границы между тогдашней Азербайджанской ССР и Армянской ССР», — отметил эксперт.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно предлагал армянскому правительству подписать мирный договор, который стал бы гарантией мира и стабильности в кавказском регионе. В ответ на это Армения заявила, что готова подписать соглашение только в случае признания статуса Нагорно-Карабахской республики, а затем и вовсе обвинила Азербайджан в необоснованных территориальных и исторических претензиях.

