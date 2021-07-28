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Армения подтвердила готовность прекратить огонь на границе с Азербайджаном

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Фото: Reuters

Армения вслед за Азербайджаном подтвердила готовность прекратить огонь на границе после переговоров с российской стороной. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

В пресс-службе Министерства иностранных дел Армении заявили о согласии на перемирие с 10:00 по местному времени и добавили, что сейчас режим прекращения огня соблюдается обеими сторонами. Ранее Азербайджан уже выразил свое согласие на заключение перемирия по инициативе России.

28 июля Министерство обороны Армении заявило о нарушении перемирия и возобновлении локальных боев на границе с Азербайджаном. Как сообщили в ведомстве, приблизительно с четырех утра на северо-восточном участке приграничных территорий Азербайджан открыл огонь по армянским позициям. Сообщается о трех погибших и двух раненых армянских военнослужащих.

Азербайджан в свою очередь полную ответственность за провокацию возложил на Вооруженные силы Армении. По данным Баку, армянские подразделения ночью начали обстрел границы, в результате которого были ранены двое азербайджанских военных.

В ноябре 2020 года Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Карабахе. Ереван и Баку договорились остаться на занятых позициях и обменяться пленными и телами погибших, а в регион были направлены российские миротворцы. Несмотря на это на армяно-азербайджанской границе продолжаются локальные столкновения, связанные с неразрешенным вопросом демаркации границ и разминирования территорий.

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