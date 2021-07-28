Азербайджан заявил о готовности прекратить огонь на границе с Арменией

Азербайджан после консультаций с российской стороной согласился объявить прекращение огня на границе с Арменией с 10:00 по местному времени (09:00 по Москве) 28 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

В Министерстве обороны России призвали Армению прекратить провокации военных столкновений и начать переговоры по делимитации границ. В ведомстве напомнили, что Армении стоит принять новые реалии, в противном случае Азербайджан примет решительные меры для защиты своей территориальной целостности.

Ранее Министерство обороны Армении заявило о нарушении перемирия и возобновлении локальных боев на границе с Азербайджаном. Как сообщили в ведомстве, приблизительно с 4 утра на северо-восточном участке приграничных территорий Азербайджан открыл огонь по армянским позициям. Сообщается о трех погибших и двух раненых армянских военнослужащих.

Азербайджан в свою очередь полную ответственность за провокацию возложил на Вооруженные силы Армении. По данным Баку, армянские подразделения ночью начали обстрел границы, в результате которого были ранены двое азербайджанских военных.

В ноябре 2020 года Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Карабахе. Ереван и Баку договорились остаться на занятых позициях и обменяться пленными и телами погибших, а в регион были направлены российские миротворцы. Несмотря на это на армяно-азербайджанской границе продолжаются локальные столкновения, связанные с неразрешенным вопросом демаркации границ и разминирования территорий.