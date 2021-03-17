Шойгу оценил идею создания Армии Турана

Министр обороны России Сергей Шойгу оценил идею о создании так называемой Армии Турана — военного блока, который бы объединил все тюркоязычные страны. Его слова приводит «Sputnik Казахстан» в среду, 17 марта.

«Ну хорошо, вот вы об этом мечтаете, вы к этому какие-то пытаетесь шаги сделать. Для чего и против кого?» — задался вопросом глава Минобороны, комментируя заявления ряда турецких политиков о желании создать единую армию тюркских стран.

Шойгу напомнил, что в России также проживают тюркоязычные народы, причем их «достаточно много». «И мы веками живем вместе», — подчеркнул он.

Министр добавил, что Россия в настоящее время продолжает вести с Турцией работу, которая несмотря на то, что складывается непросто, уже дает результаты.

Как отмечает «Sputnik Казахстан», дискуссии о возможности создания Армии Турана активизировались после визита главы Минобороны Турции Хусули Акара в Казахстан в 2020 году. Ряд СМИ тогда предположил, что Акар в ходе поездки планировал обсудить идею единой армии тюркских стран с руководством страны. В то же время в Минобороны Казахстана заявили, что подобных предложений от Анкары не получали.

Ранее 17 марта сообщалось, что Шойгу предостерег США от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе, Японии и Южной Корее. По его словам, Россия в случае необходимости ответит «должным образом».