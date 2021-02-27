Министр обороны России Сергей Шойгу созвонился с главой минобороны Армении Вагаршаком Арутюняном и обсудил с ним ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте российского военного ведомства.

«В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, текущая обстановка в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокации. Столкновения продолжались до 10 ноября — пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.