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Меркель констатировала застой в урегулировании конфликта в Донбассе

Канцлер ФРГ Меркель заявила об отсутствии прогресса в разрешении конфликта в Донбассе
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Ангела Меркель
Ангела Меркель
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Россия является неотъемлемым участником войны в Донбассе и должна пойти на переговоры с Украиной. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, констатируя отсутствие прогресса в переговорах по Донбассу, на брифинге после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Запись доступна на YouTube.

По ее словам, процесс урегулирования конфликта на востоке Украины находится в стадии застоя. Чтобы сдвинуть с места решение проблемы, необходимо организовать встречу лидеров России и Украины и выработать повестку дня. «Правильно, что Украина отказывается вести переговоры с представителями сепаратистов. Мы крутимся вокруг этой проблемы», — сказала Меркель.

Зеленский, в свою очередь, отметил, что Киев настаивает на реализации режима прекращения огня в Донбассе и обмене военнопленными. Украинский лидер сказал, что в основе мирного урегулирования должны быть решения Парижского саммита 2019 года. О необходимости имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство ни одна из сторон не упомянула.

Президент Украины также указал на то, что Киев поддерживает инициативу новой встречи «нормандской четверки» и рассчитывает, что партнеры окажут давление на Россию для ее организации.

20 августа президент России Владимир Путин обратился к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в преддверии ее визита на Украину с просьбой повлиять на Киев с целью выполнения всех обязательств республики по Донбассу. При этом Путин отметил, что у него складывается ощущение, будто власти страны решили отказаться от мирного урегулирования ситуации.

Меркель указала на то, что на линии разграничения продолжают гибнуть украинские военнослужащие, а «нормандский формат» международного урегулирования этой проблемы переживает «некоторый застой».

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