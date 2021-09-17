В Госдуме отреагировали на слова о ничтожном прогрессе в Минских соглашениях

Президент Украины Владимир Зеленский, как специалист по пиару и шоумен, решил, что может действовать любым образом для сохранения власти, в том числе не выполнять Минские соглашения. Запад, тем временем, ведет себя двулично, поощряя руководство страны к нарушению договоренностей. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Константин Затулин.

США оказывают влияние на решения, которые принимаются в Киеве, однако они до сих пор не повлияли на выполнение Минских соглашений. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он согласился с мнением канцлера Германии Ангелы Меркель, которая назвала «ничтожным» прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе. Изменить данную ситуацию, по утверждению Пескова, можно. Для начала следует оказать влияние на Киев, чтобы побудить его выполнять минский комплекс мер, уточнил представитель Кремля.

Шоумен у власти

Затулин уверен: только курс на стабилизацию внутриполитических конфликтов сможет повлиять на выполнение Украиной Минских соглашений.

«Честно говоря, сейчас с трудом верится в ситуацию, которая повлияет на то, что Украина образумится, а на Западе сочтут, что конфликт действительно может быть урегулирован на основе честного компромисса, — считает политик. — Запад ведет себя крайне двулично, с одной стороны, подтверждая свою приверженность соглашениям, а с другой — поощряя Украину в их нарушении. Единственным выходом к изменению ситуации я считаю курс властей на улучшение ситуации в самой стране».

Депутат добавил, что режим Зеленского уже переплюнул предшественников в стремлении удержать власть любыми способами. По его мнению, президент установил в стране неконституционный режим, по первому требованию сдавая суверенитет Украины.

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«Зеленский, как шоумен и специалист по пиару, сделал вывод, что может действовать любым образом для сохранения власти. Он установил неконституционное правление с помощью Совета нацбезопасности, по первому требованию сдает суверенитет Украины в судебной системе, внешней политике. Он не озабочен экономическим положением страны, сняв с себя эту ответственность. Удивительно, но на его фоне в выигрышном свете предстают даже олигархи, которых принято ругать. Они, по крайней мере, заботятся о сохранении своего. Зеленский не делает и этого», — подчеркнул Затулин.

По мнению политика, выполнение Минских соглашений не интересно ни настоящим управителям Украины, ни самому Зеленскому. Никто из них не заинтересован в глубоком анализе происходящего в стране, проблемы народа игнорируются.

«Единственное, чем на самом деле занимается президент, — это устранение любых конкурентов среди националистов и пророссийских сил. Первых старается переплюнуть, чтобы выглядеть еще более святым, вторые угнетаются и репрессируются. Это его линия, и она чревата конфликтами, падением экономики страны и жизненного уровня населения. И это очень видно — люди активно бегут из страны, что только стимулирует внутренний кризис», — заключил депутат.

Затулин заключил, что Зеленский — абсолютно антинациональный лидер, который не заинтересован ни в каких соглашениях, соблюдении обязательств, только если они не укрепляют его собственную власть.

Ранее Меркель оценила прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе, назвав его «ничтожным». Она подчеркнула, что вместе с Макроном они обсудят работу в «нормандском формате», так как на востоке Украины сложилась сложная ситуация, которая не близится к разрешению.