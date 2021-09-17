Песков оценил влияние США на Минские соглашения

США оказывают влияние на решения, которые принимаются в Киеве. Однако они до сих пор не повлияли на выполнение Минских соглашений. Такую оценку дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента России согласился с мнением канцлера Германии Ангелы Меркель, которая назвала «ничтожным» прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе. Изменить данную ситуацию, по утверждению Пескова, можно. Для начала следует оказать влияние на Киев, чтобы побудить его выполнять минский комплекс мер, уточнил представитель Кремля.

Как отметил Песков, США благодаря существенному влиянию на Украину могли бы оказывать содействие на выполнении минских договоренностей.

Ранее Меркель оценила прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе, назвав его «ничтожным». Она подчеркнула, что вместе с Макроном они обсудят работу в «нормандском формате», так как на востоке Украины сложилась сложная ситуация, которая не близится к разрешению.