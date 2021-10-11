В Совфеде назвали условия стабилизации отношений между Россией и Украиной

Отношения России и Украины стабилизируются и станут дружескими тогда, когда на Украине сменится правительство, предположил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал нынешнее руководство страны недоговороспособным, несогласным идти на диалог ни по одному из значимых для обеих стран вопросов. При этом политик отметил, что адекватное правительство должно быть не пророссийским, а проукраинским, ставящим интересы народа выше собственных амбиций.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с Украиной бессмысленны, поскольку у власти в Киеве находятся невежественные и необязательные люди. Он заявил, что единственный путь для Москвы — дождаться смены руководства на «вменяемое». Медведев назвал украинские власти «доморощенными Талейранами», которые подписывают Минские соглашения и идут на переговоры в «нормандском формате», после чего по указке Запада или после «бурлений» в Раде полностью разворачивают свою позицию.

Будущее за проукраинскими властями

Главной ошибкой нынешнего правительства Цеков считает концентрацию только на острых, спорных вопросах, какими являются Крым и Донбасс, и полное игнорирование других тем и проблем, актуальных для обеих сторон.

«Нам ведь много о чем есть поговорить: это восстановление дипломатических отношений, возврат к вопросу о взаимном пересечении границ, транзит энергоносителей, торговля. А украинская сторона собирается говорить только про Крым. Только вот эту тему с ней обсуждать никто уже давно не собирается, она закрыта», — подчеркнул политик.

Сенатор обратил внимание на то, что Россия готова идти на контакт с Украиной. Страна составила перечень из 12 вопросов, которые согласна обсудить на встрече лидеров стран, но предложение осталось без внимания, вместо этого украинская сторона снова пытается «перетянуть одеяло» на крымский вопрос, как будто специально игнорируя все попытки конструктивного диалога.

«Настоящий диалог станет возможен только тогда, когда к власти придут реальные политики, объективно оценивающие происходящее и использующие уже имеющуюся ситуацию во благо своей страны. И такие люди есть. Но пропаганда на Украине не даст им прийти во власть в ближайшей перспективе: люди искренне верят в то, что в Крыму голод, что мы погибаем от жажды, что у нас нет электричества. Но постепенно недовольство граждан будет нарастать — это неизбежно. Люди поймут весь абсурд антироссийской политики, и тогда во власть придут настоящие люди. Причем они не будут пророссийскими. Они будут проукраинскими, здравомыслящими, понимающими, что дружба с нашей страной — выгодна прежде всего для самой Украины», — уверен Цеков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что между Кремлем и офисом президента Украины есть контакты с целью нащупать перечень вопросов для встречи лидеров двух стран. При этом он добавил, что общего понимания и готовности к формулированию повестки возможной встречи пока нет.