В Москве ответили на обещания Украины вернуть Крым «за пять минут»

Сенатор Цеков: Крым не вернется на Украину, потому что это страшный сон крымчан

Украина не сможет вернуть Крым, потому что этого не допустят сами жители полуострова, уверен член Совета Федерации Сергей Цеков. Комментируя в разговоре с «Лентой.ру» обещания Украины возвратить Крым «за пять минут», он назвал такой сценарий страшным сном крымчан. По его словам, население полуострова всегда считало себя русским и мечтало о возвращении в Россию.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович нашел способ «вернуть Крым» за пять минут. По его словам, это можно сделать одним решением со стороны Москвы. «Война в Донбассе может быть остановлена одним звонком. Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации. И соответственно, вся персональная ответственность лежит на нем», — заявил он.

«Невозможно представить даже в дурном сне»

Сенатор назвал заявление Арестовича сумасбродным и популистским. По его словам, подобными шагами политик только пытается заработать себе рейтинг, не веря даже в гипотетическую возможность реализации своих идей.

«Возвращение Крыма невозможно ни при одном варианте развития ситуации, — считает Цеков. — Более того, я убежден, что в ближайшие десятилетия Украина не только признает территориальную принадлежность полуострова, но и начнет дружить с Россией. Потому что в противном случае страна может просто развалиться».

Материалы по теме Крымские посиделки. На 30-летие независимости Украины съехались политики со всей Европы. Поможет ли это вернуть Крым? «Украина останется форпостом Запада» Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России

При этом политик признал, что часть крымчан обращает внимание и на отдельные негативные последствия присоединения к России — возросший уровень бюрократии и проблемы с обращением к врачам.

«Только вот на это следовало бы посмотреть немного с другой стороны, — предложил сенатор. — Да, в нашей медицине есть проблемы. Но в Украине, когда идешь к врачу, ты должен был приходить с собственными лекарствами, постельным бельем, едой, иметь при себе деньги, чтобы платить за лечение. То же и с бюрократией. Да, она возросла. Но в нашем случае бюрократия — это ответ на коррупцию. Раньше надо было платить за все, за решение любых проблем — тебе не помогут никак и нигде без финансовых вливаний. Теперь этого нет. Но да, появились бумажки».

По оценкам Цекова, недовольны присоединением к России порядка 10-15 процентов крымчан, остальные же никогда не идентифицировали себя как украинцев и боятся возвращения «в нищету и запустение».

«После 14-го года начали открываться детские сады, строиться и ремонтироваться школы. Представьте: раньше большинство школ у нас было без телефонной связи, с побитыми окнами, туалетами на улице, без компьютеров. Теперь инфраструктура активно развивается, отремонтированы дороги, появилось уличное освещение. Ну какой нормальный человек захочет вернуться обратно?» — задается вопросом сенатор.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что его страна должна проводить «наглую» внешнюю политику. «А вот это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской — со свиным рылом в калашный ряд», — написала Захарова.