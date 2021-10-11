На Украине нашли способ «вернуть Крым» за пять минут

Советник Арестович: Крым может быть «деоккупирован» за пять минут решением президента РФ

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Дом» нашел способ «вернуть Крым» за пять минут. По его словам, это можно сделать решением главы Российской Федерации, передает РИА Новости.

Война в Донбассе может быть остановлена одним звонком. Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации. И соответственно, вся персональная ответственность лежит на нем. Алексей Арестович Фото: Alexey Arestovich/ Facebook

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Советник подчеркнул, что Украина дает возможность России урегулировать конфликт и «сохранить лицо и уйти отсюда».

Ранее Арестович заявил, что Киев сможет вернуть контроль над Крымом военным путем в случае крупной региональной войны в будущем. Он подчеркнул, что в настоящее время Украина придерживается политико-дипломатического варианта.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, где большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать итоги голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен обсуждать с Киевом вопросы принадлежности Крыма, для официальной Москвы их не существует.

Нет. Для Кремля такого вопроса не существует Дмитрий Песков Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Ранее в Госдуме ответили на заявление Украины о «возвращении» Крыма военным путем. Депутат Дмитрий Белик назвал внештатного советника главы офиса украинского лидера Алексея Арестовича «полным невеждой в тактических вопросах». По его словам, в настоящее время в мире нет желающих «отбить» полуостров военным путем, кроме Киева.

Реакция в России

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал Арестовича «придворной птицей-шоворуном», который пытается продемонстрировать мнимое «всемогущество» Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сей советник — не более, чем любитель мелкого троллинга, придворная птица-говорун, которая пытается создать ощущение украинского всемогущества, которого на деле нет. Но даже в его случае должны быть пределы самонадеянной глупости. Их нет. В силу этого реагировать на это нет никакого смысла Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отреагировала на заявление Арестовича. Она выразила недоумение, почему Киев затягивает выполнение Минских соглашений, если им для этого потребуется пять минут и один звонок, передает РИА Новости.

Если они считают, что для реализации Минских договоренностей им потребуется 5 минут и один звонок, странно, что так долго с этим тянут. И время прошло, и телефоны не отключали. Что касается Крыма, то его давно уже вернули — России Мария Захарова Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

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Ранее Захарова ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что его страна должна проводить «наглую» внешнюю политику. «А вот это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской — со свиным рылом в калашный ряд», — написала Захарова и отметила, что украинские власти не могут предложить миру ничего из того, о чем заявлял Зеленский.

Ранее на встрече с депутатами правящей партии «Слуга народа» украинский лидер рассказал о «наглой» внешней политике страны, которая помогает ей делать большие шаги в области международного сотрудничества.

