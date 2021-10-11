На Украине нашли способ «вернуть Крым» за пять минут

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Дом» нашел способ «вернуть Крым» за пять минут. По его словам, это можно сделать решением главы Российской Федерации, передает РИА Новости.
Советник подчеркнул, что Украина дает возможность России урегулировать конфликт и «сохранить лицо и уйти отсюда».
Ранее Арестович заявил, что Киев сможет вернуть контроль над Крымом военным путем в случае крупной региональной войны в будущем. Он подчеркнул, что в настоящее время Украина придерживается политико-дипломатического варианта.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, где большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать итоги голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.
Реакция Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен обсуждать с Киевом вопросы принадлежности Крыма, для официальной Москвы их не существует.
Ранее в Госдуме ответили на заявление Украины о «возвращении» Крыма военным путем. Депутат Дмитрий Белик назвал внештатного советника главы офиса украинского лидера Алексея Арестовича «полным невеждой в тактических вопросах». По его словам, в настоящее время в мире нет желающих «отбить» полуостров военным путем, кроме Киева.
Реакция в России
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал Арестовича «придворной птицей-шоворуном», который пытается продемонстрировать мнимое «всемогущество» Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отреагировала на заявление Арестовича. Она выразила недоумение, почему Киев затягивает выполнение Минских соглашений, если им для этого потребуется пять минут и один звонок, передает РИА Новости.
Ранее Захарова ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что его страна должна проводить «наглую» внешнюю политику. «А вот это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской — со свиным рылом в калашный ряд», — написала Захарова и отметила, что украинские власти не могут предложить миру ничего из того, о чем заявлял Зеленский.
Ранее на встрече с депутатами правящей партии «Слуга народа» украинский лидер рассказал о «наглой» внешней политике страны, которая помогает ей делать большие шаги в области международного сотрудничества.