Захарова пословицей ответила на слова Зеленского о «наглой» внешней политике

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что его страна должна проводить «наглую» внешнюю политику. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

«А вот это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской — со свиным рылом в калашный ряд», — написала Захарова и отметила, что украинские власти не могут предложить миру ничего из того, о чем заявлял Зеленский.

По ее словам, Киев «решил действовать по-голохвастовски — наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу».

Ранее на встрече с депутатами правящей партии «Слуга народа» украинский лидер рассказал о «наглой» внешней политике страны, которая помогает ей делать большие шаги в области международного сотрудничества.

Зеленский также отметил, что офис президента и МИД многое сделали для субъектности Киева на международной арене. Президент подчеркнул, что без сильной международной политики никто бы не увидел шагов Украины вперед. Он призвал украинских политиков быть еще более решительными в достижении своих целей.