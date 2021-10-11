Зеленский рассказал о единственной площадке для решения конфликта в Донбассе

«Нормандский формат» (Германия, Франция, Россия и Украина) в настоящее время является единственной площадкой для решения вопроса по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

«Я полностью поддерживаю этот формат и считаю, что, кроме «нормандского формата», у нас больше нет на сегодня площадки, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы действительно завершить войну на востоке Украины», — сказал украинский лидер. Зеленский также отметил, что надеется на проведение встречи лидеров «нормандской четверки» в ближайшее время.

Ранее Зеленский поговорил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном про войну в Донбассе и подготовку к саммиту «нормандской четверки». Встреча трех лидеров состоялась в формате видеозвонка. Зеленский отметил, что Украина, Франция и Германия как и прежде выступают за достижение договоренностей, которые смогут обеспечить установление мира в регионе.