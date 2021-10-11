Путин, Меркель и Макрон обсудили встречу в «нормандском формате»

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель договорились попросить глав МИД этих стран провести встречу в рамках «нормандского формата» в ближайшее время. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает РИА Новости.

«Канцлер и французский президент призвали российского президента содействовать переговорам в "нормандском формате". Собеседники согласились попросить министров иностранных дел в ближайшее время встретиться по этому поводу», — сказал Зайберт.

О том, что Владимир Путин провел телефонный разговор с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, ранее сообщил Кремль. Отмечалось, что во время беседы была отмечена важность дальнейшей координации усилий трех стран в «нормандском формате».

Президент Украины Владимир Зеленский тоже успел побеседовать с лидерами ФРГ и Франции. Политики обсудили войну в Донбассе и подготовку к саммиту «нормандской четверки».