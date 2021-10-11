Путин поговорил с Макроном и Меркель

Путин провел телефонный разговор с лидерами Франции и ФРГ Макроном и Меркель

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с с лидерами ФРГ и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Во время разговора была отмечена важность в дальнейшей координации усилий трех стран в «нормандском формате». Также главы государств затронули вопросы, которые касаются борьбы с терроризмом на африканском континенте.

Кроме того, была подчеркнута важность реализации Минских договоренностей 2015 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин давно взял ситуацию с коронавирусом в свои руки. Представитель Кремля отметил, что сейчас сделано главное — у россиян есть все условия для спасения жизней путем вакцинации.