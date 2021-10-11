На поздравившего Путина депутата подали заявление в СБУ

Поздравительное видеообращение депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ильи Кивы, адресованное президенту России Владимиру Путину, представляет собой угрозу национальным интересам Украины. Такое мнение выразили представители партии Виталия Кличко «Удар».

Глава партии Артур Палатный уже подал официальные заявления в Службу безопасности Украины (СБУ), Государственное бюро расследований (ГБР) и Офис генерального прокурора с просьбой открыть в отношении парламентария уголовное дело по статье о государственной измене.

По мнению соратников Кличко, именно Путин несет ответственность за сложившуюся кризисную ситуацию в Донбассе, поэтому действия Кивы несут угрозу национальной безопасности страны и противоречат позиции украинского народа по данному вопросу.

7 октября Илья Кива поздравил в своем Telegram-канале Владимира Путина с днем рождения. Он назвал главу государства человеком, который пишет «новую историю славянского мира и единства».

Позже Палатный назвал неприемлемым поступок депутата и призвал Верховную Раду забрать у парламентария мандат за нанесение «ущерба суверенитету Украины».