На Украине призвали наложить санкции на поздравившего Путина депутата

Служба безопасности Украины (СБУ) должна возбудить уголовное дело в отношении депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы за то, что он поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом глава исполкома партии Виталия Кличко «Удар» Артур Палатный написал на своей странице в Facebook.

Он назвал неприемлемым поступок депутата и призвал украинских правоохранителей возбудить против Кивы уголовное дело о госизмене. «Я понимаю, что ватная ушанка приросла к голове [Кивы] и пустила корни в то место, где вместо мозгов уже давно жомовая яма. Но этот человек является официальным представителем страны», — подчеркнул Палатный.

Политик также призвал Верховную Раду забрать у парламентария мандат за нанесение «ущерба суверенитету Украины», а Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и президента республики — наложить на Киву санкции и лишить его гражданства.

7 октября Илья Кива выложил в своем Telegram-канал видео с поздравлением Владимира Путина. Он назвал главу государства человеком, который пишет «новую историю славянского мира и единства», и процитировал мастера Йоду из фильма «Звездные войны».