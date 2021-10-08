Поздравивший Путина депутат Рады раскрыл свое отношение к президенту России

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, поздравивший президента России Владимира Путина с днем рождения, раскрыл свое отношение к российскому лидеру. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, к Путину каждый имеет право относиться по-своему, у каждого может быть своя точка зрения. «Всем хороший не будешь и не нужно. Но то, что этот человек имеет свою позицию, умеет ее отстаивать и навязывать свою игру и правила всему миру — это сегодня доказанный факт», — отметил Кива, добавив, что президент России всегда делает все в интересах своей страны и своего народа, что не может не вызывать уважение.

По словам депутата Рады, «бесятся слабые, проигравшие, те, кто предал и уничтожил Украину, превратив ее в нищую, голодную колонию, предчувствуя свой неминуемый фатальный конец». «Время все расставит на свои места», — заключил политик.

Ранее Кива в ходе поздравления Путину заявил, что считает президента России лидером «дружественного народа» и человеком, который пишет «новую историю славянского мира и единства». Кива пожелал российскому президенту «сил, божьего благословления и здоровья» и процитировал мастера Йоду из фильма «Звездные войны».

7 октября Владимиру Путину исполнилось 69 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что этот день рождения глава государства проведет на рабочем месте, а вечером отпразднует его в кругу родных и близких.