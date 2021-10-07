Названы самые необычные подарки на день рождения Путина

Президент России Владимир Путин 7 октября празднует день рождения. Главе государства исполнилось 69 лет. В честь праздника Путину вручают подарки разные люди, начиная от его зарубежных коллег и заканчивая российскими школьниками. URA.RU вспомнил самые необычные презенты, которые дарили главе государства.

Так, российский лидер неоднократно получал в подарок животных. В 2003 году бывший мэр Москвы Юрий Лужков подарил Путину козу, а в 2017 году президент получил щенка алабая по кличке Верный от главы Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. В 2010 году студентки факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова вручили президенту эротический календарь со своими фотографиями. Глава государства назвал подарок смущающим, но отметил, что тот ему нравится.

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В 2012 году на день рождения Путин получил «воду времен динозавров», которую ученые нашли в подледном реликтовом озере в Антарктиде. В 2014 году лидера России поздравили политики из Китая, Японии и Индонезии: на саммите АТЭС они исполнили для него праздничную песню Happy Birthday. В 2019 году Путину подарили блестящую боксерскую перчатку, выполненную из бриллиантов.

В этом году Путину подарили поздравительный мурал и мультфильм: их создали активисты Российского движения школьников. Они также записали видеопоздравление для президента, поскольку «захотелось сделать хоть что-то приятное для него». День рождения Путин провел на рабочем месте, а вечером собирался отпраздновать его в кругу родных и близких.

Главу государства сегодня поздравили ряд мировых лидеров и руководителей регионов. В частности, Путину позвонили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и белорусский лидер Александр Лукашенко. Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в своем Instagram-аккаунте видео с архивными кадрами в честь дня рождения российского президента.