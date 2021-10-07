Школьный друг Путина рассказал о детстве президента

Друг президента Путина: в школе он заступался за слабых и любил песни The Beatles

Виктор Борисенко, школьный друг президента России Владимира Путина, рассказал о детстве главы государства. По его словам, Путин заступался за слабых, а также любил петь песни группы The Beatles. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Борисенко вспомнил, что в детстве Путин любил играть в прятки и в «Мушкетеров». Также будущий глава России с удовольствием пел песни The Beatles.

«Любимые песни: 30 сонат Бетховена — это коллекция пластинок Владимира Спиридоновича Путина, которые были в семье Путиных», — рассказал друг президента.