Эрдоган поздравил Путина с днем рождения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. Разговор политиков прошел по телефону, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление администрации турецкого лидера.

«Наш президент поздравил по телефону с днем рождения Владимира Путина, обсудив с ним российско-турецкие отношения и региональные проблемы», — говорится в сообщении.

Путина уже поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Чечни Рамзан Кадыров. В четверг, 7 октября, президенту России исполнилось 69 лет.

«Это человек, который золотыми буквами вписал свое имя в летопись времен как выдающийся государственный и политический деятель, настоящий патриот своей отчизны, мудрый и волевой лидер», — написал Кадыров в Instagram-аккаунте.

Лукашенко, в свою очередь, пожелал Путину крепкого здоровья, бодрости духа, успешного претворения в жизнь всех планов и начинаний. Белорусский президент добавил, что пристальное внимание Путина белорусско-российским интеграционным процессам будет и в дальнейшем способствовать развитию двустороннего многопланового сотрудничества.