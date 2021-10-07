Лукашенко и Путин созвонились

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко созвонились

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко созвонились. Об этом 7 октября сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Политики обсудили текущие вопросы в развитии белорусско-российских отношений, дальнейшее выполнение договоренностей по экономической интеграции, а также подготовку предстоящих саммитов ЕАЭС и СНГ и заседания высшего госсовета Союзного государства.

«Лукашенко также тепло поздравил Путина с днем рождения, пожелал крепкого здоровья, успехов и осуществления намеченных планов», — сказано в сообщении.

Ранее на сайте президента Белоруссии было опубликовано поздравление с 69-летием.

9 сентября в Кремле состоялись переговоры Путина и Лукашенко. По итогам встречи было объявлено о согласовании всех 28 программ в рамках Союзного государства.