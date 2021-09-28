Названы сроки утверждения союзных программ России и Белоруссии

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев назвал возможные сроки утверждения союзных программ президентами России и Белоруссии, передает БЕЛТА.

«Мы ожидаем в этом году заседание Высшего госсовета Союзного государства и что главы наших государств утвердят союзные программы», — сказал Мезенцев.

По его словам, союзные программы определят промышленную, налоговую, таможенную и научно-исследовательскую политику. «Пришло время, когда страны-участницы СНГ более готовы изучить наработки Союзного государства», — добавил Мезенцев.

Госсекретарь призвал помнить о том уникальном взаимодействии, которое характеризует СНГ и Союзное государство. «Это практика доверия, уважения к единой истории, стремление к взаимовыручке. Очень важна передача социальной памяти об этом от старшего поколения тем, кто вступает во взрослую жизнь», — заявил Мезенцев.

Он отметил, что Россия и Белоруссия сегодня испытывают беспрецедентное давление и что в одиночку противостоять этим вызовам и угрозам практически невозможно. «Последние два года борьбы с COVID-19 показывают, что такое взаимовыручка, товарищество», — заключил Мезенцев.

9 сентября в Кремле состоялись переговоры президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. По итогам встречи президент России сообщил о согласовании всех 28 программ в рамках Союзного государства.