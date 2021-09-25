Путин заявил о скорой встрече с Лукашенко

Владимир Путин сообщил, что в скором времени встретится с Александром Лукашенко

Президент Владимир Путин в скором времени встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом глава государства заявил на встрече с руководителями думских партий в субботу, 25 сентября, его

цитирует ТАСС.

Последний раз переговоры между президентами России и Белоруссии прошли Кремле 9 сентября. В ходе встречи они подписали 28 союзных программ, связанных с унификацией законодательства двух стран в различных сферах экономики, с выравниванием условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран и построением единых финансовых и энергетических рынков.

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