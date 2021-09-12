В Белоруссии рассказали о встрече Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт оценила результаты встречи российского лидера Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. По ее словам, переговоры, как и ожидалось, прошли успешно. Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно, было у всех понимание, что эта встреча будет, президент назвал это прорывом, действительно максимально результативной», — сказала Эйсмонт в воскресенье, 12 сентября, в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее 9 сентября в Кремле прошли переговоры Путина и Лукашенко, они продлились более трех часов. В ходе встречи лидеры подписали 28 союзных программ. Документы направлены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных сферах экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков.

Россия также пообещала до конца 2022 года выделить Белоруссии финансовую помощь в размере 630 миллионов долларов. Цена на российский газ для Белоруссии на 2022 год сохранится на уровне текущего года, будут созданы единые рынки газа, нефти и нефтепродуктов и электроэнергии. Более того, Путин допустил создание союзного парламента.