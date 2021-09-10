Лавров назвал сроки одобрения интеграционных документов России и Белоруссии

Окончательное одобрение интеграционных документов президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко произойдет в октябре. Такие сроки назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе брифинга, передает РИА Новости.

По его словам, достигнутые сторонами договоренности станут мощным ответом санкциям Запада.

«Нам полагаться на то, что кто-то смилостивится, сменит гнев на милость, не с руки и бесперспективно. Потому что ненадежность наших западных партнеров, их готовность в любой момент и по любому поводу использовать санкционную дубинку хорошо известна», — подчеркнул Лавров.

Дипломат добавил, что главы МИД обеих стран договорились провести в ноябре совместную коллегию и обсудить вопросы внешнеполитической деятельности России и Белоруссии.

10 сентября состоялся первый Совет министров Союзного государства. Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что в ходе мероприятия были одобрены решения об углублении процессов интеграции России и Белоруссии на основе 28 союзных программ.

Днем ранее в Кремле прошли переговоры Путина и Лукашенко, они продлились более трех часов. В ходе встречи лидеры подписали 28 союзных программ. Документы направлены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных сферах экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков.

Россия также пообещала до конца 2022 года выделить Белоруссии финансовую помощь в размере 630 миллионов долларов. Цена на российский газ для Белоруссии на 2022 год сохранится на уровне текущего года, будут созданы единые рынки газа, нефти и нефтепродуктов и электроэнергии. Более того, Путин допустил создание союзного парламента.