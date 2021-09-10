Мишустин сообщил об одобрении углубления интеграции России и Белоруссии

Решения об углублении процессов интеграции России и Белоруссии на основе 28 союзных программ одобрены. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС в пятницу, 10 сентября.

Ранее 10 сентября сообщалось, что российский премьер прибыл с рабочим визитом в Минск для участия в заседании Совета министров Союзного государства.

9 сентября в Кремле прошли переговоры президента президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе встречи лидеры подписали 28 союзных программ. Документы направлены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных сферах экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков.