Россия
 
Последние новости
Опубликованы 28 программ по интеграции России и Белоруссии
В России резко выросли ставки по кредиткам
Фил Коллинз рассказал о своей болезни
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России
В России выпустят монеты в знак благодарности врачам за борьбу с COVID-19
В российском регионе появился 17-летний первоклассник
Талибы опровергли сообщения об инаугурации кабмина в годовщину атак 11 сентября
Еще одна азиатская страна откроет границы для вакцинированных туристов
Лавров назвал сроки одобрения интеграционных документов России и Белоруссии
Опубликовано видео допроса выбросившей новорожденную дочь на помойку россиянки 
Новости партнеров
Прослушать новость

Мишустин сообщил об одобрении углубления интеграции России и Белоруссии

Премьер Мишустин: 28 программ об углублении интеграции России и Белоруссии одобрены
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Решения об углублении процессов интеграции России и Белоруссии на основе 28 союзных программ одобрены. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС в пятницу, 10 сентября.

Ранее 10 сентября сообщалось, что российский премьер прибыл с рабочим визитом в Минск для участия в заседании Совета министров Союзного государства.

9 сентября в Кремле прошли переговоры президента президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе встречи лидеры подписали 28 союзных программ. Документы направлены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных сферах экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия выделит Белоруссии 630 миллионов долларов
Путин допустил создание союзного парламента с Белоруссией
Россия и Белоруссия согласовали все 28 программ Союзного государства