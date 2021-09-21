Почти треть белорусов выступили за сохранение нейтралитета во внешней политике

Около 26,7 процента белорусов выступают за сохранение нейтралитета во внешней политике республики. Такие данные демонстрируют результаты исследования Института социологии Национальной академии наук Белоруссии.

Участников опроса попросили рассказать, какой они видят страну через пять-десять лет. Почти треть респондентов не поддерживают вступление страны в какие-либо блоки или союзы. Около 13,7 процента опрошенных выступили за интеграцию Белоруссии в Европейский союз (ЕС) и поддержали сохранение ее членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Около 35,8 процента респондентов не смогли дать конкретный ответ. При этом про интеграционные программы с Россией в рамках создания Союзного государства в опросе не упоминалось вовсе.

9 сентября в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры согласовали 28 программ в рамках Союзного государства. На следующий день программы были рассмотрены и одобрены правительствами государств. Стороны отметили, что речь идет только об экономической интеграции.

Стремление Белоруссии к нейтралитету закреплено в Статье 18 Конституции. В ней говорится, что Белоруссия исходит из принципов неприменения силы и мирного урегулирования споров и исключает военную агрессию в отношении иностранных государств.

Лукашенко неоднократно говорил о внесении изменений в данное положение основного закона. В частности, он указал на отказ от построения нейтрального государства, так как «нейтральным сегодня оставаться невозможно». Он также отметил фактическое отсутствие нейтральности из-за членства республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).