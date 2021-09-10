Путин и Лукашенко согласовали 28 программ Союзного государства

Президент России Путин: на встрече с Лукашенко были согласованы 28 союзных программ

Переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в Кремле завершились, они продлились более трех часов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров российский лидер сообщил о согласовании всех 28 программ в рамках Союзного государства. Они направлены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных сферах экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики.

По словам главы России, в согласованных документах об интеграции речь идет об объединении валютных систем, внедрении интегрированной системы администрирования косвенных налогов и борьбе с терроризмом, что, в том числе позволит обеспечить добросовестную конкуренцию и нарастить деловую активность на финансовом рынке.

Создание союзного парламента

Путин допустил, что Москва и Минск могут создать союзный парламент. По его словам, для начала нужно создать экономическую основу и фундамент для продвижения в политических вопросах. Он также отметил, что для создания союзного парламента Москве и Минску «надо подрасти».

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что на создание союзного парламента России и Белоруссии может потребоваться примерно полтора года. По его словам, в такой срок возможно уложиться при условии, что стороны начнут принципиально договариваться по данному вопросу.

Во время переговоров Лукашенко заявил, что подписание союзных программ будет прорывом и ознаменует начало нового этапа в российско-белорусских отношениях.

Думаю, мы хорошо поработаем. Наверное, уже у нас работы осталось меньше, нежели в прежние наши встречи. Они длились очень долго. И по пять, и по восемь часов. Потому что тогда приходилось нам, можно сказать, как «бульдозеры» проходить, чтобы расчистить дорогу для правительств и экспертов Александр Лукашенко о подписании союзных программ

Он подчеркнул, что содержание программ не является тайной и будет доступно для всеобщего ознакомления.

Заседание Совета министров Союзного государства

Первое заседание Совета министров Союзного государства запланировано на эту пятницу, 10 сентября. Участие в нем примут премьер-министр России Михаил Мишустин и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

В частности, в ходе встречи Совет планирует одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета. Отмечается, что в дальнейшем этим документы будут направлены на утверждение президентам России и Белоруссии.

Оценка переговоров

Путин назвал прошедшие переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко насыщенными и конструктивными.

Коротко проинформируем вас о результатах сегодняшней работы. Переговоры с президентом Белоруссии, как и всегда впрочем, были насыщенными и конструктивными, что в полной мере отвечает характеру отношений между нашими странами Владимир Путин о переговорах с Лукашенко

Глава государства также отметил, что Белоруссия для России является ближайшим союзником и добрым соседом. По его словам, совместное сотрудничество строится на принципах взаимоуважения и учета интересов друг друга.

Лукашенко в свою очередь заявил, что его переговоры с российским коллегой прошли конструктивно и предельно честно.

По словам Пескова, Путин и Лукашенко после пресс-конференции по итогам переговоров продолжили обсуждение в Кремле.

Прежде всего хочу поблагодарить моего коллегу, президента России‚ за тот прием, который был оказан нашей делегации, а также предельно честный, открытый и конструктивный характер сегодняшней встречи Александр Лукашенко о переговорах с Путиным

Финансовая поддержка

Правительства России и Белоруссии договариваются о выделении новой финансовой поддержки Минску, с сентября до конца 2022 года она составит порядка 630 миллионов долларов.

630 миллионов долларов Россия выделит Белоруссии до конца 2022 года

Отвечая на вопрос о том, планируется ли дополнительная кредитная поддержка Белоруссии со стороны Москвы, российский президент ответил утвердительно. Путин рассказал, что этот вопрос обсуждался с Лукашенко в ходе переговоров. Общий объем кредитов с сентября текущего года до конца 2022 года составит около 630-640 миллионов долларов, добавил российский лидер.

Визит Путина в Минск

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал визит российского лидера в Белоруссию этой осенью, президенты двух стран сами определят дату встречи. «Я не сомневаюсь, что приедет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о возможной поездке Путина в Минск до конца осени. Песков уточнил, что дата поездки будет согласована по дипломатическим каналам.