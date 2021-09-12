В Кремле оценили возможность политического объединения России и Белоруссии

Россия и Белоруссия в настоящее время не намерены проводить интеграцию в политической сфере. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс».

«В настоящий момент о политической интеграции речь не идет», — сказал Песков. Он подчеркнул, что российский и белорусский лидеры обозначили позицию по этому вопросу в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле.

При этом, Песков отметил, что политическая интеграция возможна в будущем, если будет соответствовать интересам России и Белоруссии, однако сейчас этот вопрос не разрабатывается. «Это совсем другой уровень интеграции, к которому мы сейчас не готовы. Поэтому ничего "под сукном" нет"», — добавил пресс-секретарь российского президента.

9 сентября в Кремле состоялись переговоры Путина и Лукашенко. Они продлились более трех часов. Лидеры согласовали 28 программ в рамках Союзного государства. В качестве одного из основных итогов переговоров был объявлен переход к единой макроэкономической политике, общему доступу к госзакупкам и госзаказу. Кроме того, Москва и Минск до 1 декабря 2023 года собираются подписать документ по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства.