Премьер Белоруссии разъяснил договоренности Москвы и Минска

Договоренности Минска и Москвы не угрожают государственному суверенитету двух стран. Об этом заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко, передает ТАСС.

Политик прокомментировал соглашение о 28 союзных программах по интеграции, которые приняли президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александра Лукашенко. По его словам, достигнутые договоренности не предполагают ограничений и потери ни политического, ни экономического суверенитета государств.

Головченко рассказал, что власти намеренно не допускали утечек информации о программах, так как позиции сторон часто менялись. «Мы хотели познакомить белорусское и российское общество с готовым вариантом, который не давал бы почвы для спекуляций», — разъяснил он.

9 сентября в Кремле состоялись переговоры Путина и Лукашенко. Они продлились более трех часов. Лидеры согласовали 28 программ в рамках Союзного государства. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что тема создания союзного парламента России и Белоруссии является эвентуальным вопросом и пока предметного обсуждения этого не ведется.

Правительство России опубликовало эти программы. В их числе — сближение макроэкономической политики, интеграция информационных систем по маркировке товаров, гармонизация налогового и таможенного законодательства, формирование объединенных рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электрической энергии.