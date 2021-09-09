Путин анонсировал финализирующую встречу премьеров России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин призвал белорусского коллегу Александра Лукашенко финализировать договоренности Москвы и Минска по интеграции на уровне правительств двух стран 10 сентября. Об этом он заявил во время встречи с Лукашенко в Кремле. Его слова приводит «Интерфакс».

«Нам с вами нужно сверить часы, точку поставить по некоторым вопросам, дать возможность правительствам в самое ближайшее время, завтра, по-моему, в Минске финализировать некоторые из этих договоренностей», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что это особенно важно в условиях тех трудностей, с которыми столкнулась мировая экономика из-за пандемии COVID-19. По его словам, ситуация побуждает к активизации усилий для подъема конкурентоспособности экономик двух стран и использованию преимуществ союзного государства для выхода из постковидного кризиса.

Встреча Лукашенко и Путина проходит 9 сентября в Кремле. Как заявил президент России, цель визита его белорусского коллеги в том, чтобы подвести итоги по формированию Союзного государства за последнее время.